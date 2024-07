Werbung

Vor zehn Jahren startete Ubisoft die Watch-Dogs-Reihe. Zwei Jahre später erschien Watch Dogs 2 und 2020 schließlich mit Watch Dogs Legion der dritte Teil. Der erhoffte Erfolg von Legion blieb jedoch aus. Im April 2024 kamen dann Gerüchte auf, dass Ubisoft die Reihe möglicherweise nicht mehr fortführen will.

Umso überraschender ist ein Post, den Ubisoft Anfang dieses Monats auf X veröffentlicht hat. Dieser zeigt ein Set-Foto von der Watch Dogs Verfilmung. Diese wurde bereits kurz nach dem Release des ersten Spiels angekündigt. Seither hat man zehn Jahre nichts mehr von den Plänen gehört. Entgegen aller Erwartungen scheint das Projekt allerdings nicht eingestellt worden zu sein. Der Post, der nur eine Film-Klappe zeigt, trägt auch den Hashtag #WatchDogsMovie.

Deadline berichtete bereits, dass zwei der Hauptrollen für den Film bekannt seien. Sophie Wilde und Tom Blyth sollen hier auftreten. Blyth war zuletzt mit seiner Darstellung des Coriolanus Snow in dem Film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes im Kino. Der Film erzählt die Vorgeschichte der Tribute von Panem Bücher beziehungsweise Filme. Außerdem spielt er die Hauptrolle in der zweiten Staffel von MGMs Billy the Kid. Sophie Wilde ist vor allem für ihre Rolle im Horror-Thriller Talk to Me bekannt. Dort geht es um eine Gruppe Teenager, die mit Hilfe einer einbalsamierten Hand in Kontakt mit Toten treten.

Bislang ist zum Inhalt des Films nur bekannt, dass die Story von Victoria Bata und Christie LeBlanc geschrieben wurde. In den Spielen der Watch-Dogs-Serie begeben sich die Spieler in eine offene Spielwelt. Dort können sie die Kontrolle über verschiedene Hacker übernehmen und sich mit bösen Konzernen und Kriminellen anlegen. Auch ein Release-Termin des Films wurde noch nicht angekündigt. Es bleibt zu hoffen, dass Ubisoft nicht doch noch das Interesse an dem Film verliert.