Ganze 28 Jahre ist es her, dass Super Mario 64 erschienen ist. Das Spiel wurde im Juni 1996 für den Nintendo 64 veröffentlicht und erfreut sich seither großer Beliebtheit. Grund dafür sind zwei Besonderheiten des Titels. Es handelte sich um das erste Spiel im Mario-Universum, das den Spieler in eine echte Open World entließ. Außerdem brachte es die Reihe von 2D in 3D.

Über die Jahre hat sich eine aktive Modding-Community rund um das Spiel gebildet. Eine Gruppe hat nun eine sehr große Mod veröffentlicht, die viele Neuerungen in den Klassiker bringt. Die wahrscheinlich größte davon ist der Koop-Modus. Ganze 16 Spieler können dank der Mod zusammen auf Abenteuer gehen und die Welt von Super Mario 64 erkunden. Eine Multiplayer-Funktion hatte das Original nicht. Lediglich die Neuauflage für Nintendo DS, die 2004 erschien bot einen 4-Spieler-Koop.

Zur Auswahl steht nicht nur Mario. Mehrere Charaktere, die im Original-Spiel nicht zur Verfügung standen, wurden von den Moddern integriert. So dürfen Spieler nun auch die Kontrolle über Prinzessin Peach, Daisy, Toadette, Waluigi und andere übernehmen. Die Hobby-Entwickler haben sich sogar die Mühe gemacht, jedem Charakter eine einzigartige Charakter-Fähigkeit zu verleihen. Daisy ist beispielsweise fähig, einen Doppel-Sprung zu vollführen, was einen großen Unterschied im Spiel machen kann.

Natürlich ist die Mod nicht für die klassische Nintendo 64 Version verfügbar. Sie bezieht sich auf eine Portierung des Spiels für den PC. Nur dadurch ist die Integration der Mods überhaupt möglich. Zur Veröffentlichung von Version 1.0 wurde ein eigens produzierter Trailer, der die Mod kurz vorstellt, auf Youtube hochgeladen. Auf der offiziellen Seite steht SM64 Coop Deluxe kostenlos zum Download zur Verfügung. Dort finden sich auch ein FAQ und weitere Informationen zu dem Projekt.