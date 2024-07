Werbung

Publisher Kepler Interactive ist vielen vermutlich durch den Titel Dead Cells ein Begriff. Die Firma aus London wurde zwar erst 2021 gegründet, hat aber bereits einige große Namen in ihrem Portfolio. Auch Sifu und Ashen wurden von ihnen veröffentlicht. Am 18. Juli 2024 kommt mit Flintlock: The Siege of Dawn der nächste Titel des Publishers. Kürzlich hat man ein neues Rollenspiel präsentiert, das 2025 erscheinen soll.

Gemeinsam mit Entwickler Sandfall Interactive soll das rundenbasierte RPG Clair Obscur: Expedition 33 entstehen. Spieler erwartet ein JRPG, bei dem sich rundenbasierte Kämpfe und Echtzeit-Action abwechseln. Das Entwickler-Team will mit seinem ersten Spiel auch durch den Einsatz der Unreal Engine 5 punkten. Die Grafik im ersten Trailer kann sich durchaus sehen lassen.

Bei Clair Obscure: Expedition 33 starten die Spieler in einer bunten Fantasy-Welt voller verdrehter Städte und seltsamer Kreaturen. Die Welt ist vom Frankreich der Belle Époque inspiriert. Im Trailer ist auch eine verzerrte Version des Eiffelturms zu sehen. Einmal im Jahr erwacht die sogenannte Malerin. Die dämonenartige Kreatur schreibt dann eine Zahl auf einen Monolithen. Jeder Mensch, der dem Alter der gemalten Zahl entspricht, verwandelt sich daraufhin in Rauch und verschwindet. Jedes Jahr wird diese Zahl kleiner. Mittlerweile bangen die letzten Menschen um ihre Existenz. Die Handlung setzt einen Tag bevor die Zahl 33 gemalt wird ein. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über die sogenannte Expedition 33. Ihr Ziel ist es, die Malerin zu zerstören, bevor sie weitere Zahlen notiert und die Menschheit gänzlich verschwindet.

Noch gibt es kein genaues Release-Datum. Es ist lediglich bekannt, dass das Spiel 2025 erscheinen soll. Der Release soll auf Xbox Series X/S, Playstation 5 und PC erfolgen. Wer möchte, kann sich das Spiel jetzt schon bei Steam auf die Wishlist setzen.