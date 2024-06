Werbung

Dieses Jahr findet der Amazon Prime Day zum mittlerweile zehnten Mal statt. Zur Feier des Jubiläums wird der Prime Day dieses Mal auf zwei Tage ausgeweitet. Am 16. und 17. Juli 2024 soll es dann etliche Angebote in allen Bereichen des Versandhandels geben. Schon jetzt laufen die ersten Vorab-Angebote.

Um noch mehr Käufer anzulocken legt Amazon für Neukunden noch fünf kostenlose Test-Monate bei Amazon Music Unlimited dazu. Hinzu kommen drei Test-Monate beim Podcast-Dienst Audible. Auch für Bestands-Kunden soll es zu den Kauf-Angeboten noch weitere Boni geben. Dazu zählt, dass in der Zeit rund um den Sale insgesamt 15 Vollversionen von Spielen über Prime Gaming kostenlos vergeben werden. Einmal in der jeweiligen Bibliothek aktiviert, stehen die Spiele dauerhaft zur Verfügung. Dabei sind die Codes für ganz unterschiedliche Vertriebs-Plattformen gedacht. Neben der hauseigenen Amazon Games App gibt es auch einige Spiele für den Epic Games Store, GoG und Legacy Games.

Wer einen Account beim entsprechenden Launcher besitzt, kann sich den Code in seinem Amazon-Gaming-Profil anzeigen lassen und ihn daraufhin aktivieren. In insgesamt vier Wellen werden die 15 Spiele verteilt. Darunter finden sich auch beliebte Titel wie Call of Juarez, Soulstice, Weird West und Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords. Die Spiele erscheinen wie folgt: