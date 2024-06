Werbung

Morgen soll es so weit sein – Während viele Fans schon lange auf den Release des Addons Shadow of the Erdtree für Elden Ring warten, hat Entwickler From Software bereits im Vorfeld versprochen, dass Käufer etliche neue Inhalte erwarten dürfen. Während bisher nur vom größten DLC der Entwickler die Rede war, konnten mittlerweile einige Tester einen ersten Blick auf das Spiel werfen. Der Youtube-Kanal Fextralife hat beinahe eine Million Follower. Nun hat der Kanal ein kurzes Testvideo veröffentlicht, in welchem die neuen Inhalte der Erweiterung genannt werden. Zuvor wurde der DLC mehr als 120 Stunden getestet.

Shadow of the Erdtree erweitert die Spielwelt von Elden Ring um ein riesiges neues Gebiet. Dieses ist in etwa so groß wie Limgrave aus dem Hauptspiel. Spieler können sich auf über 40 Stunden zusätzliche Spielzeit freuen, wenn sie alle Story-Inhalte sehen und erforschen wollen. Wer will, kann auch weit über 100 Stunden einbringen, wie das Video von Fextralife zeigt. Zu den neuen Gebieten und Ausrüstungs-Gegenständen kommen selbstverständlich noch etliche neue Gegner und Elden Rings große Spezialität: neue Bosse. Insgesamt zehn davon sollen neben diversen kleineren Gegnern auf die Spieler lauern. Typisch für das Souls-Like ist, dass nicht alle Bosse besiegt werden müssen, um die Story abzuschließen.

Der DLC bringt unter anderem folgende Items mit sich:

8 neue Waffenklassen

95 neue Waffen

10 neue Schilde

39 neue Talismane

14 neue Zaubersprüche

28 neue Anrufungen

20 neue Geisteraschen

25 neue Kriegsaschen

30 neue Rüstungssets

Fextralife vergibt im Fazit eine herausragende Wertung von 9,6 für Shadow of the Erdtree. Der DLC, der für 39,99 Euro erhältlich ist, wird schon vor seinem Erscheinen von den Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert. damit könnte From Software CD Projekt Red Konkurrenz machen. Diese sind bisher bekannt für ihre umfangreichen und durchweg gut bewerteten DLCs. In der Vergangenheit wurden diese für Cyberpunk 2077 und vor allem für The Witcher 3 begeistert aufgenommen. Auf Steam können sich Besitzer des Hauptspiels Elden Ring das Addon kaufen.