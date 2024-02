Werbung

Seit dem Release von Elden Ring sind zwei Jahre vergangen. Seit geraumer Zeit gab es Gerüchte und erste Informationen zu einem geplanten DLC. Dieser ist mittlerweile bestätigt. Der DLC Shadow of the Erdtree erhielt am 21. Februar 2024 auch seinen ersten Gameplay-Trailer. Gemeinsam damit haben Fans nun einen Release-Termin, auf den sie sich freuen können.

Am 21. Juni 2024 soll der DLC erscheinen. Shadow of the Erdtree wird ab Release für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar sein. Der vorläufige Preis beläuft sich auf 39,99 Euro und wer möchte, kann das Addon jetzt schon bestellen. Wer möchte, kann sich zudem für die Collector's Edition entscheiden. Diese kostet ganze 249,99 Euro. Neben einem Downloadcode sind darin ein Hardcover Artbook und eine Statue von Messmer dem Pfähler enthalten. Bestellt werden kann die Version im Shop von Bandai Namco.

Genaue Details zu den Inhalten gibt es allerdings noch nicht. Die offizielle Webseite bezeichnet das kommende DLC als das "bisher größte", das From Software bisher produziert hat. Es wird eine komplett neue Story eingeführt. Diese spielt im Schattenland. Versprochen werden neue Gegner, Herausforderungen und natürlich Items. Die Spielwelt von Elden Ring ist ohnehin schon enorm groß. Spieler sind bis heute auf der Suche nach versteckten Abkürzungen und geheimen Bereichen und zusätzlichen Bossen. Es liegt also nahe, dass mit Shadow of the Erdtree viele weitere verstecke Inhalte ins Spiel kommen, die Fans für lange Zeit begeistern werden.

Wer das Standard-Spiel noch nicht besitzt, der kann sich auch für die Elden Ring: Shadow of Erdtree Edition entscheiden. Diese beinhaltet sowohl das Hauptspiel, als auch die Erweiterung. Vorerst ist sie nur als digitale Version für 79,99 Euro erhältlich. Ein physischer Release soll jedoch noch zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. In der Deluxe Edition für 99,99 Euro finden sich Neben Spiel und Erweiterung ein Softcover-Artbook und der Soundtrack des Spiels als digitale und physische Version.