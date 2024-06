Werbung

Erst kürzlich fand das Summer Game Fest statt. Eines der großen Highlights während des Xbox Showcase war die Ankündigung von Gears of War 6.

Der neueste Teil trägt den Titel Gears of War: E-Day. Es wird sich um ein Prequel zur Serie handeln und Gears of War: E-Day wird die Vorgeschichte der Hauptreihe erzählen und sich um die beliebten Charaktere Marcus Fenix und Dominic Santiago drehen. Die Handlung setzt vor den Ereignissen des ersten Gears of War-Spiels an und beleuchtet die Geschehnisse des sogenannten E-Day, an dem die Locust-Horde die Menschheit angriff. Dieses Ereignis ist ein zentraler Bestandteil des Gears-Universums und dürfte Spielern daher schon bekannt sein. Viel mehr ist bislang noch nicht bekannt. Nun hat ein Entwickler Hinweise auf einen möglichen Multiplayer-Modus gegeben.

Da es im Trailer noch keine Hinweise dazu gab, stand die Frage nach einem Multiplayer-Modus seither im Raum. Viele Spieler schätzen besonders die Möglichkeit, die Kampagnen der alten Teile im Koop zu erleben. Außerdem hat jedes Hauptspiel der Serie bisher sowohl PvP- als auch einen Hordenmodus geboten. Matt Searcy, Creative Director von The Coalition, äußerte sich in einem Interview mit Windows Central vorsichtig optimistisch zu diesem Thema. Er erklärte, dass Gears eine klare Art für Spielmodi habe. Daraus könne man bereits jetzt erahnen, in welche Richtung E-Day gehen soll. Diese Aussage deutet stark darauf hin, dass Fans des Multiplayer-Modus nicht enttäuscht werden.

Ein weiterer spannender Aspekt des neuen Spiels ist die angekündigte Rückkehr zum Horroransatz des ersten Gears of War. Dies wurde bereits von The Coalition bestätigt und dürfte besonders die langjährigen Fans der Serie erfreuen, die die düstere Atmosphäre des Originals mochten. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für Gears of War: E-Day gibt es bislang noch nicht. Die Entwickler bei The Coalition haben jedoch betont, dass sie sich genügend Zeit nehmen möchten, um das Spiel zu perfektionieren.