Visions of Mana

33 Jahre ist es her, dass das erste Spiel der Mana-Serie veröffentlicht wurde. Der erste Teil trug noch den Namen Final Fantasy Adventure, da die Reihe ein Spin-Off zu Final Fantasy werden sollte.

Die Elemente der Haupt-Reihe traten aber immer weiter in den Hintergrund und Teil zwei Secret of Mana löste sich bereits 1993 von der Vorlage. Inklusive einiger Remakes sind bereits 16 Spiele erschienen. Die Mana-Reihe ist vorwiegend im asiatischen Raum eine der bekanntesten und beliebtesten Spiele-Reihen. Allerdings konnte besonders Secret of Mana auf dem Super Nintendo auch europäische Spieler begeistern und gilt bis heute als Klassiker im Genre der Action-RPGs.

Seit einiger Zeit spekulierten Fans nun schon über das endgültige Veröffentlichungsdatum von Visions of Mana. Square Enix hat dies nun mit einem eigenen Trailer offiziell angekündigt. Das Action-Rollenspiel wird am 29. August 2024 für Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Der neue Trailer zeigte auch bereits einige Gameplay-Elemente des kommenden Spiels. Ein zentrales Element des Videos waren die Vorstellung der Charaktere Julei und Palmina, die im Spielverlauf als wichtige Begleiter und Mitglieder der Party fungieren werden.

Visions of Mana führt zudem neue Gameplay-Features in die Reihe ein, darunter die sogenannten Geisterreliquien. Das System wird über ein Ring-Menü gesteuert und ermöglicht es Spielern, die Klasse ihrer Charaktere zu wechseln und neue Fertigkeiten zu erlernen.