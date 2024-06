Werbung

Viele kennen und nutzen die SteamDB. Dabei handelt es sich um ein Analyse-Tool, das Nutzern Auskunft über alle Spiele im Shop von Steam gibt. Es lassen sich beispielsweise Statistiken über Nutzerzahlen einsehen. Auch Informationen zu Release, Publisher und verfügbare Achievements sind aufrufbar. Da diese Datenbank – wie der Name schon vermuten lässt – auf die Informationen von Valves Plattform Steam limitiert ist, ging am 10. Juni 2024 eine Alternative online, die Informationen und Analysen zu den Inhalten des Epic-Store bietet. Der Start wurde allerdings von etlichen ungewollten Leaks überschattet.

Dabei wurde eine Vielzahl unangekündigter Spiele offenbart. Mithilfe des neuen Tools konnten Dataminer die Datenbank von Epic durchforsten und stießen auf eine Reihe von Einträgen, die bisher geheim gehalten wurden. Darunter Titel wie Final Fantasy 9 Remake, The Last of Us Part 2 für den PC, Red Dead Redemption für den PC und ein neues Turok-Spiel von Saber Interactive. Auch weitere Spiele wie Final Fantasy 16, Planet Coaster 2 und Farming Simulator 25 wurden entdeckt. Sogar ein Hinweis auf Remnant 3 von THQ nordic wurde gefunden.

Epic Games hat schnell auf den Leak reagiert. Der Zugriff auf unveröffentlichte Produkte wurde für Drittanbieter-Dienste gesperrt und die EpicGamesDB war vorübergehend nicht mehr verfügbar. Ein Sprecher von Epic bestätigte, dass der Store mittlerweile gepatcht wurde, um weitere Leaks zu verhindern. Seitdem ist die neue Datenbank wieder erreichbar.

Obwohl die Leaks vielversprechend sind, sollte man vorsichtig sein. Die Einträge in der Datenbank bedeuten nicht zwangsläufig, dass diese Spiele bald oder überhaupt erscheinen werden. Außerdem liefen die Einträge unter Codenamen, deren tatsächliche Bedeutung nicht immer klar ist. Es kann auch Fehlinterpretationen gegeben haben.