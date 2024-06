Werbung

Das diesjährige Summer Game Fest ist zu Ende. Den Abschluss der mehrtägigen Shows bildete die Ubisoft Forward. Im Showcase kündigte der französische Konzern eine Vielzahl an neuen Spielen und Updates an.

Den Start des Abends leitete ein Live-Konzert zu Star Wars Outlaws ein. Gefolgt von knapp 15 Minuten Gameplay gab es schließlich noch einen Deep-Dive Trailer, der neue Einblicke auf den Star des Abends geben sollte. Das Open-World-Spiel dreht sich um die Abenteuer der Kopfgeldjägerin Kay. Das neue Material zeigt atmosphärische Umgebungen und einige Kämpfe aus dem Spiel. Der Titel erscheint am 30. August 2024.

Für viele bestehende Spiele soll es neue Inhalte geben. Der Free-to-Play-Shooter XDefiant startet am 2. Juli 2024 in seine erste Season. Fans können sich auf neue Karten, Waffen und Modi freuen, die den Multiplayer-Shooter weiter ausbauen. Auch das Piraten-Abenteuer Skull & Bones wird mit neuen Features wie Flotten-Management und zusätzlichen Solo- und PvP-Modi erweitert. Neue Events sind ebenfalls geplant, um Spieler am Ball zu halten. Für Fans von Rennspielen gab es Updates zu The Crew Motorfest. Neue Inhalte sollen im November 2024 erscheinen. Auch das Spiel Avatar: Frontiers of Pandora erhält einen neuen Story-DLC namens Skybreaker. Dieser wird am 16. Juli 2024 veröffentlicht.

Zu Ubisofts Prince of Persia Franchise gab es gleich mehrere neue Informationen. Sowohl The Lost Crown als auch Rogue Prince erhalten neue Inhalte. Für The Lost Crown umfasst das kostenlose Update neben neuen Kostümen auch einen Boss-Mode. In Rogue Prince wird ein neues Biom eingeführt. Zusätzlich gab es einen erste, ganz kurzen Blick auf das Remake des Klassikers The Sands of Time. Dieses soll allerdings erst 2026 erscheinen.

Auch zum anstehenden Assassin's Creed Shadows gab es Neues zu sehen. Das Spiel versetzt die Spieler ins feudale Japan und folgt den Geschichten von Yasuke und Naoe. Das Erscheinungsdatum wurde auf den 15. November 2024 festgelegt. Bereits kurz vor der Show wurde die Neuankündigung des Abends aus Versehen über den Ubisoft-Store geleakt. Die Anno-Reihe wird mit Anno 117: Pax Romana fortgesetzt. Spieler treten hier in die Zeit des Römischen Reichs ein. Aktuell geplant für 2025, wird das Spiel für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar sein.