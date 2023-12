Werbung

Erst im Dezember wurde ein Trailer für die angekündigte Fortsetzung von Dragon Age veröffentlicht. Der vierte Teil der Rollenspiel-Reihe trägt den Untertitel Dread Wolf.

Auch wenn bisher noch nicht viel zu dem Spiel bekannt ist, gibt es doch schon einige Informationen zu Inhalt und Spielwelt. Ein Release-Zeitraum wurde noch nicht genannt. Dieser soll im Sommer 2024 bekannt gegeben werden. Bezüglich der Story ist es naheliegend, dass es sich um den namensgebenden Dreadwolf drehen wird. Bei diesem handelt es sich um Solas, der bereits im Vorgänger Dragon Age: Inquisition auftrat und auch im Trailer zu sehen ist. Er kündigt an, die Grenze zwischen der Welt und dem Nichts vernichten zu wollen. Somit liegt es wohl am Spieler, das zu verhindern.

Markenzeichen der Vorgänger war stets die Zusammenstellung eines Teams aus Helden. Hier könnten in Teil 4 auch einige bekannte Gesichter zur Auswahl stehen. Immerhin waren bisher schon vier ehemalige Begleiter zu sehen. Neben Solas, der wohl eher als Gegner auftritt, kamen auch der Zwerg Varric, Dorian und Zevran vor. Fest steht, dass Dreadwolf nach den Ereignissen von Teil 3 und auch nach der Netflix-Serie Dragon Age: Absolution angesiedelt sein wird. Die Spielerfigur wird auch neu eingeführt. Spieler schlüpfen also nicht erneut in die Haut eines alten Charakters.