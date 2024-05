Werbung

LEGO stellt mittlerweile eine riesige Palette an Klemmbaustein-Sets her. Darunter etliche, die aus dem Gaming-Bereich kommen. So gab es in der Vergangenheit beispielsweise eine ganze NES-Konsole zum nachbauen. Nun soll es nach einigen Super-Mario-Sets auch etwas für Zelda-Fans geben.

Die LEGO-Gruppe hat das The Legend of Zelda: Great Deku Tree 2-in-1-Set vorgestellt. Das aus 2.500 Teilen bestehende Set kann entweder als der Große Deku-Baum aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time oder als seine Version aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild nachgebaut werden. Neben dem Großen Deku-Baum selbst enthält das Set einige ikonische Szenarien aus den Videospielen. Dazu zählt das Podest des Master-Schwerts aus Breath of the Wild sowie Links Haus aus Ocarina of Time. Mit diesen Elementen haben Käufer die Möglichkeit, ihre Displaylandschaft individuell zu gestalten.



Beide Versionen des Baumes bieten interaktive Funktionen. In der Breath-of-the-Wild-Variante kann das Gesicht des Baums per Hebel animiert werden. Bei der Ocarina of Time-Version öffnet sich der Mund des Baumes, wenn ein Mechanismus aktiviert wird, und eine Skulltula erscheint. Optional lassen sich die Augenbrauen und der Mund des Baumes animieren. Die Ocarina-of-Time-Version zeigt den Großen Deku-Baum in grünem Laub.

Das Set enthält vier LEGO-Minifiguren. So sind Prinzessin Zelda und Link in ihren bekannten blauen Gewändern enthalten. In der Ocarina of Time-Version sind der junge Link und Link selbst enthalten. Darüber hinaus umfasst das Set baubare Charaktere und Kreaturen wie Hestu den Korok, mehrere kleinere Koroks, Deku-Babas, die Fee Navi, den Deku-Spross und eine Skulltula.

Das LEGO The Legend of Zelda: Great Deku Tree 2-in-1-Set ist seit dem 28. Mai 2024 zur Vorbestellung auf www.LEGO.com/Zelda und in den LEGO Stores verfügbar. Ab dem 1. September 2024 wird das Paket zugestellt. Viele Fans sind jedoch über den auch für LEGO-Verhältnisse hohen Preis von 299,99 Euro erstaunt.