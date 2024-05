Ubisoft will Mitgliedschaft in Rainbow Six einbauen

Ubisoft hat ein weiteres Mal mit dem Unmut seiner Fans zu kämpfen. Dieses Mal ist jedoch kein neues Spiel der Stein des Anstoßes, sondern einer der erfolgreichsten Titel des Konzerns, der mittlerweile schon seit neun Jahren auf dem Markt ist. Die Rede ist von Ubisofts Rainbow Six Siege.

Wenn am 11. Juni 2024 Season 2 in Jahr 9 startet, soll es eine Neuerung geben. Der Publisher will ein kostenpflichtiges, monatliches Abo anbieten, mit welchem sich Spieler Zugang zu bestimmten Inhalten erkaufen können. Die erste Vorstellung dieser Pläne sorgte bei den anwesenden Fans nicht gerade für Begeisterungsstürme. Als man die geplanten Änderungen während eines E-Sport Turniers in Manchester vorgestellt hat, gab es Buh-Rufe. Ein Reddit-Video zeigt die Reaktionen.

Online verhält es sich mit der Begeisterung der Fans bisher ähnlich. Das geplante Abo soll 9,99 Euro im Monat kosten. Wer jährlich zahlen möchte, muss 79,99 Euro einplanen. Dafür verspricht Ubisoft Items im Wert von 4.500 Ingame-Credits im Monat. Abonnenten erhalten zum Start das Epic-Bundle für Heldin Ash, einen Bravo-Pack, 10x die Möglichkeit einen Battle-Level zu überspringen und den legendären Warden Waffen-Skin. Zusätzlich gibt es Zugang zum kostenpflichtigen Battle-Pass, der 18 Bravo Packs, ein Bravo Ticket, diverse Skins und zusätzlich 600 Credits beinhaltet.