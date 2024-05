Werbung

Der kostenlose Multiplayer-Shooter The Finals hatte einen mehr als guten Start. Seit Dezember 2023 ist das Spiel auf allen gängigen Plattformen verfügbar. In der Spitze konnte das Spiel mehr als 242.000 gleichzeitige Spieler anlocken. Auf metacritic kommt The Finals immerhin auf einen Metascore von 80 und einen User Score von 6,8.

Doch schon im Januar beschäftigten sich einige Artikel mit dem rapiden Spielerschwund des Shooters. Damals schon hatte The Finals rund 80 Prozent der anfänglichen Zahlen verloren. Immerhin loggten sich zum Jahresbeginn aber noch um die 40.000 Spieler regelmäßig ein. Mittlerweile sieht es jedoch wieder anders aus. Täglich bewegen sich die Spielerzahlen zwischen 7.000 und 14.000 täglichen Spielern.

Publisher Nexon versucht sein Möglichstes, um den sinkenden Zahlen entgegen zu wirken. Mittlerweile erscheinen wöchentlich kleinere und größere Updates. Der Quartalsbericht zeigt auf, dass der Publisher mit seinem Spiel nicht zufrieden ist. Da sich The Finals nur über seine kosmetischen Items finanziert, ist Nexon auf diese Einnahmequelle angewiesen. Da einige Entwickler durch das Projekt gebunden sind, bleibt daher abzuwarten, ob und wie lange man das Spiel noch aktiv unterstützt.

Aktuell läuft die zweite Season im Spiel. Diese ist seit März aktiv und brachte den neuen Spielmodus Power Shift ins Spiel. Zusätzlich gab es eine neue Karte, drei neue Waffen und neue Spezialisierungen für die Spieler. Hinzu kommt ein Battlepass, in welchem optionale Skins freigeschaltet werden können. Zumindest aktuell hat Nexon The Finals noch nicht aufgegeben. Eine dritte Season ist bereits angekündigt. Wer selbst einen Blick auf das Spiel werfen will, kann es sich kostenlos über Steam herunterladen. Zusätzlich ist The Finals auch für Xbox Series X/S, Playstation 5 und GeForce Now verfügbar.