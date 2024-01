Free2Play Titel The Finals verliert Spieler

Free2Play Titel The Finals verliert Spieler

Werbung

Der Free2Play-Shooter The Finals wurde erst im Dezember veröffentlicht. Der Titel startete als Shadow Drop während der Game Awards 2023. Im Januar wurde Update 1.5 mit neuen Inhalten veröffentlicht.

Das Update war vermutlich bereits ein Versuch der Entwickler, den sinkenden Spielerzahlen entgegen zu wirken. Zum überraschenden Launch begeisterte der Shooter die Fans. Zehn Millionen Spieler weltweit legten sich einen Account an und warfen einen Blick auf das Spiel. Der Rekord an gleichzeitigen Spielern wurde bereits am 10. Dezember 2023 erreicht. 242.000 Spieler waren gleichzeitig im Spiel.

Seit diesen mehr als erfolgreichen Zahlen zum Start hat sich einiges getan. In knapp zwei Monaten hat das Spiel nun rund 80 % seiner Spieler eingebüßt. Stand jetzt sind rund 41.000 Spieler eingeloggt. Der genaue Grund für den starken Rückgang kann nicht mit Sicherheit ausgemacht werden. Die einzigen Kritikpunkte, die sich finden lassen, sind Schwierigkeiten beim Match-Making und eine zu geringe Varianz bei den Spielmodi. Den Spielern fehlt es also möglicherweise schlicht an Abwechslung. Sie beginnen sich zu langweilen und suchen sich einen anderen Titel.

Den Entwicklern von Embark sind diese Probleme bewusst. Es ist anzunehmen, dass kommende Updates weiterhin neue Inhalte liefern, die Spieler zum Bleiben animieren sollen.