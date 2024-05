Werbung

Microsoft hat damit begonnen, das Ende des Verkaufs von digitalen Xbox 360-Spielen einzuläuten. Im Vorfeld der Schließung des Online-Marktplatzes der Konsole im Sommer dieses Jahres werden digitale Xbox 360-Spiele daher mit teils drastischen Rabatten angeboten. Die erste von drei geplanten Rabattwellen für die digitalen Spielkopien ist nun angelaufen. Microsoft äußerte sich dazu wie folgt: "Um das Vermächtnis der Xbox 360 zu feiern, arbeiten wir mit unseren großartigen Publishing-Partnern zusammen, um euch so viele Preissenkungen wie möglich in unserem Online-Store oder im Xbox 360 Store auf der Konsole anzubieten.".

Zwar haben die Nutzer auch weiterhin die Möglichkeit, zumindest auf absehbare Zeit, ihre früheren Käufe noch herunterzuladen, aber nach dem 29. Juli 2024 können keine neuen Spiele oder DLCs mehr über den Xbox 360 Marktplatz erstanden werden.

Bis zur endgültigen Schließung des Marktplatzes wurden bisher die Preise von 66 Titeln reduziert. Microsoft selbst listet diese, samt des gewährten Rabatts im Detail auf. Nicht alle reduzierten Spiele verschwinden komplett aus den Bezugsquellen des Xbox-Kosmos, dennoch dürften für schätzungsweise 220 Titel wohl die letzten Wochen des Verkaufs angebrochen sein.

Microsoft zeigt sich zudem bemüht, möglichst viele der älteren Titel retten zu wollen. So äußerte sich die Leitung von Microsofts Spieleabteilung direkt nach der Ankündigung der Schließung, dass schnell Wege gefunden werden sollen, die sicherstellen, dass Hunderte von Spielen nicht dauerhaft verloren gehen, sobald der digitale Store der Xbox 360 seine Pforten schließt.

Die Liste mit reduzierten Spielen wird am 18. Juni 2024 und noch einmal am 16. Juli 2024 um weitere Titel aktualisiert. Die Preisnachlässe selbst sollen nach Aussagen des Konzerns für jedes Spiel bis zur Schließung des 360 Stores am 29. Juli 2024 bestehen bleiben.