Werbung

Erst kürzlich deutete der Schöpfer von Star Citizen, Chris Roberts, an, dass das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen könnte. Zuvor soll noch die finale Alpha-Version 4.0 veröffentlicht werden. Scheinbar nähert sich das Projekt diesem Ziel nun mit dem Release der Alpha 3.23, die einige Neuerungen mit sich bringt.

Am 13. Mai 2024 ging das Update online. Laut der Entwickler ist es das bisher größte seiner Art. Die umfangreichen Änderungen werden im mehrseitigen Change-Log der offiziellen Webseite aufgeführt. Es wurde auch eigens ein kurzes Youtube-Video produziert, das die wichtigsten Änderungen vorstellen soll. Einer der größten Punkte ist wohl die Einführung von Wildtieren auf bewohnbaren Planeten. Zwei Spezies fanden ihren Weg ins Spiel. Während es sich bei den fliegenden Marok um eine friedliche Spezies handelt, greifen die Kopion, die in Rudeln jagen, Spieler bei Sichtung an.

Des weiteren wurden Hoverbikes ins Spiel integriert. Mit diesen können Spieler die Planeten erkunden. Die Fahrzeuge lassen sich im Laderaum eines Raumschiffes transportieren und nach Belieben für einen Ausflug nutzen. Von den beiden verfügbaren Modellen verfügt eines über eine Bewaffnung. Auch im All gibt es Neuerungen. So gibt es nun zwei Master Modes, mit denen Schiffe im Kampf zwischen zwei Flug-Modi wechseln können. Navigation setzt auf Geschwindigkeit statt Feuerkraft. Im Standard-Modus sind alle Systeme verfügbar, aber die Geschwindigkeit ist geringer und Spieler sind dadurch weniger wendig.

Zu den unzähligen kleineren Anpassungen zählen neue Optionen im Charakter-Editor ebenso, wie eine neue Ansicht auf der 3D-Karte. Auch an der allgemeinen Optik wurde gefeilt. Durch eine Überarbeitung der Wasser-Physik soll diese nun wesentlich realistischer aussehen. DLSS und FSR werden ab sofort ebenfalls unterstützt. Die komplette Liste der Änderungen findet sich auf der eigens eingerichteten Seite.