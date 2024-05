Werbung

Fünf Jahre ist die Veröffentlichung von Anno 1800 mittlerweile her. Das Spiel wurde schon vor seiner Veröffentlichung auf der gamescom 2018 zum besten PC-Spiel gekürt. Als es erschienen war, konnte es beim deutschen Entwicklerpreis 2019 in den Kategorien Bestes Deutsches Spiel, Bestes Gamedesign, Beste Grafik und Bester Sound überzeugen. Den Deutschen Computerspielpreis gewann Anno 1800 in den Kategorien Bestes Deutsches Spiel und Bestes Gamedesign.

Zuletzt konnte die Konsolen-Version von Anno 1800 überzeugen, die 2023 erschien. Am 14. Mai 2024 ist nun ein größeres Update für die Aufbau-Simulation erschienen. Die Versionen unterscheiden sich zwischen Konsole und PC. Auf Playstation und Xbox handelt es sich bei dem Update nur um zwei Bugfixes im visuellen Bereich, auf PC erhält Anno 1800 Modding-Support für Shader und Sound Banks und damit ein Support der New Horizon Mod. Außerdem wurden Anzeigenprobleme mit Mods, die größer als 2 GB sind, behoben. Auch lässt sich nun der Ölhafen in Enbesa verschieben. Zum kostenlosen Update gibt es auch das Freundschafts-Ornament kostenlos für alle Spieler.

Neben den kostenlosen Inhalten erschien auch ein neuer DLC. Das Steam-Punk-DLC kostet 4,99 Euro. Dabei handelt es sich um das 13. kosmetische DLC. Hinzu kommen mittlerweile vier einzelne Seasons mit verschiedenen Inhalten, die neue Inhalte und Story-Erweiterungen umfassen. Die Seasons sind zu je 24,99 Euro verfügbar. Alle Inhalte sind über den Ubisoft-Store erhältlich. Zum Steam-Punk-Paket zählen auch folgende Inhalte: