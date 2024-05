Verkauf von Ghost of Tsushima in über 180 Ländern gestoppt

Sony bringt immer mehr seiner erfolgreichen Spiele für den PC. Als nächstes steht die Veröffentlichung des Ghost of Tsushima Director's Cut an. Am 16. Mai 2024 soll es so weit sein. Nun gibt es allerdings einen Verkaufs-Stopp für etliche Länder.

Der PC-Port wurde relativ kurzfristig im April angekündigt, nachdem es zuvor Gerüchte über ein Release gab. Damals bewarb Sony noch das neue Playstation-Overlay im Spiel, mit welchem man die Playstation Erfolge auch am PC freispielen kann. Nun macht die PSN-Integration vielen Spielern einen Strich durch die Rechnung.

Der Verkauf der PC-Version des Spiels wurde nur vier Tage vor Release in insgesamt 177 Ländern gestoppt. Grund dafür ist, dass das Playstation Network in diesen Ländern noch nicht verfügbar ist. Da eine Anmeldung in selbigem allerdings Voraussetzung für das Spielen ist, wäre es Käufern nicht möglich, Ghost of Tsushima zu starten.

Wer bereits vorbestellt hatte, erhält den vollen Kaufpreis automatisch zurück. Die PSN-Problematik ist für Spieler derzeit nichts neues. Erst vor wenigen Tagen kündigte Sony an, dass man in Hell Divers 2 nachträglich eine verpflichtende PSN-Anmeldung integrieren wolle. Die Folge war ein Review-Bombing, bei dem der Titel in 24 Stunden über 200.000 negative Bewertungen sammelte. In der Folge zog Sony seine Pläne zurück und Spieler können Hell Divers 2 weiterhin auch ohne PSN-Account spielen.

Im Falle von Ghost of Tsushima hat Sony bisher noch keinen Rückzieher gemacht. Es bleibt abzuwarten, ob der Konzern weiterhin auf der Nutzung eines PSN-Accounts besteht, oder sich auch hier dem Willen der Fans beugt. Deutsche Fans sind von dem Verkaufs-Stopp nicht betroffen.

Wer möchte, kann das Spiel auf Steam vorbestellen. Die PC-Version von Ghost of Tsushima Directro's Cut kostet aktuell 59,99 Euro.