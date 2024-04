Ghost of Tsushima Director‘s Cut für PC

Im März handelte es sich noch um ein Gerücht, mittlerweile wurde das Release von Ghost of Tsushima für den PC bestätigt. Am 16. Mai soll es so weit sein. Dann erscheint der Director's Cut auch für PC-Spieler. Im Vorfeld wurden nun neue Infos zu dem Spiel geteilt.

Bei dem Director's Cut handelt es sich um ein Paket, das neben der Vollversion noch die Insel Iki-Erweiterung und den kooperativen Legendenmodus für Online-Multiplayer enthält. Besonderen Wert legen die Entwickler auf die Möglichkeit, mit Playstation-Spielern gemeinsam das Spiel zu erleben. So können Käufer der PC-Version mit PS4 und PS5 Nutzern gemeinsam spielen und den Sprachchat nutzen. Eine Neuerung, die Ghost of Tsushima mit sich bringt, ist das PlayStation-Overlay. Dieses funktioniert ähnlich wie das Steam-Overlay und kann über die Kombination Shift+F1 geöffnet werden. Darüber können Freundesliste, Trophäen, Einstellungen und das Spieler-Profil aufgerufen werden.

Entsprechen lassen sich beim Spielen am PC auch die PlayStation-Trophäen von Ghost of Tsushima freischalten. Wer alles im Spiel einmal gesehen und erlebt haben will, der muss inklusive Freischaltung aller Trophäen mit rund 61 Stunden Spielzeit rechnen. Zusätzlich bietet die PC-Version auch eine vollständige Unterstützung für Errungenschaften bei Steam und Erfolge im Epic Games Store. Die Verwendung des neuen PlayStation-Overlays ist komplett optional. Wer es nutzen möchte, benötigt natürlich einen Playstation-Account.

In der Meldung wurden außerdem die Hardware-Anforderungen des Spiels veröffentlicht. Für die niedrigste Einstellung bei 720p und 30 FPS wird ein Intel Core i3-7100 oder AMD Ryzen 3 1200 mit einer NVIDIA GeForce GTX 960 4GB oder AMD Radeon RX 5500 XT und 8 GB RAM fällig. Wer die höchsten Einstellungen mit 4K und 60FPS anstrebt, braucht mindestens Intel Core i5-11400 oder AMD Ryzen 5 5600 und NVIDIA GeForce RTX 4080 oder AMD Radeon RX 7900 XT, sowie 16 GB RAM.