Microsoft will seine Xbox-Sparte weiter ausbauen. Kurz nachdem der Konzern mehrere Spiele-Studios geschlossen hat, gibt Xbox-CEO Sarah Bond im Interview mit Bloomberg bekannt, dass man einen eigenen App-Store veröffentlichen will.

Die Schließungen hatten für viele kritische Stimmen gesorgt, da Microsoft viele Studios gerade erst zugekauft hat und diese nun wieder schließt. Dennoch möchte man nun auf den mobilen Markt zugreifen. Microsoft will hier eine Alternative zu den Stores von Android und Apple bieten. Ungewöhnlich ist, dass der Store nicht als eigene App kommen soll, sondern, so heißt es in dem Interview, als Webseite startet. Über die Seite werden dann Apps zum Download angeboten.

Das Angebot soll sich vorwiegend aus Microsofts eigenen Titeln zusammensetzen. Denkbare Beispiele hier wären Candy Crush oder Call of Duty: mobile. Neben den Spielen will man auch Filme und Serien zur plattform-übergreifenden Ausleihe anbieten. Das bereits über die Xbox-App und auf Konsole verfügbare Cloud-Streaming wird auch hier als Option angeboten werden. Als Start-Datum der Webseite wurde Juli 2024 bekannt gegeben.