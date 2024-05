Werbung

Ubisoft hat XDefiant bereits 2021 vorgestellt. Damals noch als Tom Clancy's XDefiant. Ein Jahr später wurde der Zusatz gestrichen und seither ist das Spiel nur als XDefiant bekannt. Nun wurde das Veröffentlichungsdatum von XDefiant auf den 21. Mai festgelegt.

Am Tag der Veröffentlichung startet die Pre-Season, in der die Spieler sechs Wochen lang die Möglichkeit haben, den Shooter vor Beginn der ersten offiziellen Saison zu spielen. Die Preseason soll als Übergang zu einem saisonalen Rhythmus dienen. Das Spiel setzt auf ein Free-to-Play System und hatte im vergangenen Jahr bereits einige Betas und Server-Tests, deren Auswertungen eine Verzögerung des Spiels zur Folge hatten. Bevor der Titel nun erscheint, dankt das Entwicklerteam allen Teilnehmern der Server-Test-Sessions in einem eigenen Blog-Post.

Ubisoft hat bereits eine Roadmap für das erste Jahr im Spiel vorgestellt. Geplant ist, dass dieses insgesamt vier Seasons umfasst. Während der Pre-Season erhalten Spieler kostenlosen Zugang zu einer Vielzahl von Inhalten, die ebenfalls schon aufgeführt wurden.

Fraktionen Echelon (Splinter Cell) Phantoms (Ghost Recon Phantoms) Cleaners (The Division) Libertad (Far Cry 6) Dedsec (Watch Dogs 2, nach Freischaltung oder Kauf)

Karten Arena Attica Heights Dumbo Echelon HQ Emporium Liberty Mayday Meltdown Midway Nudleplex Pueblito Showtime Times Square Zoo

Spielmodi Domination Hot Shot Occupy Escort Zone Control



Ubisoft kündigt an, dass in der Pre-Season auch eine neue Übungs-Playlist für den Ranglisten-Modus online gehen wird, in der die Spieler den kommenden Ranglisten-Modus ausprobieren können, in dem sie in 4v4-Matches gegeneinander antreten. Diese Spielliste wird 4v4-Versionen von Domination, Occupy, Escort und Zone Control enthalten. Alle Belohnungen, die während früherer Test-Sessions erworben wurden, werden bei Veröffentlichung der Pre-Season verfügbar sein.

Eine vollständige Auflistung der geplanten Funktionen findet sich auf der offiziellen Seite. Das Spiel, das Fraktionen und Gast-Auftritte aus verschiedenen Ubisoft-Franchises vereint, wird für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verfügbar sein.