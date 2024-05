Werbung

Im Oktober 2023 erschien Total War: Pharaoh. Seit dem Start hat das Spiel mit heftigen Problemen zu kämpfen. Grund dafür ist unter anderem Kritik an der Preispolitik von Entwickler Creative Assembly. Zu wenige Inhalte für zu wenig Geld, hieß es oft. Besonders, nachdem man einen DLC für den Vorgänger Total War Warhammer 3 veröffentlichen wollte, der kaum neues bot, erhielt auch Total War: Pharaoh eine Flut an schlechten Reviews. Seither ist man bei Creative Assembly mit Schadensbegrenzung beschäftigt.

Das Spiel erhielt bei Kritikern ansehnliche Wertungen, doch die Fans vergaben einen User Score von nur 5,7. Um seine Spielerschafft zu versöhnen, bietet das Spiel nun ein großes Update kostenlos an. Darin werden die Spieler eine erhebliche Überarbeitung des Kampagnenerlebnisses erfahren, die laut Hersteller darauf abzielt, die bestehende Spielmechanik zu verbessern. Gleichzeitig will man neue Inhalte bereitstellen, die die Turbulenzen des Zusammenbruchs der Bronzezeit besser darstellen. In diese Zeit werden Spieler in der Kampagne nämlich versetzt.

Die Kampagnenkarte wird um die Regionen Mesopotamien und Ägäis erweitert. Dadurch kommen neue spielbare Fraktionen ins Spiel. Mit dem Update werden Babylon, Assyrien, Mykene und Troja hinzugefügt. Die Einführung dieser Regionen soll das Spiel durch neue kulturelle und militärische Herausforderungen ergänzen. Creative Assembly führt außerdem ein neues Dynastiesystem ein. Dieses System soll Sterblichkeit und Nachfolge in die Führungsstruktur der Fraktionen bringen. Dies soll eine neue Anführerdynamik schaffen und darauf abzielen, den Spielern ein realistischeres Verwaltungserlebnis zu bieten.

Auf der militärischen Ebene kommen über 80 neue Einheiten für die mesopotamischen Fraktionen hinzu. Zusätzlich werden über 70 Einheiten für Mykene und Troja überarbeitet und ins Spiel gebracht, die Fans noch aus Total War Saga: Troja kennen dürften. Die ursprüngliche Kampagne bleibt auch nach dem Update weiterhin spielbar. Weitere Informationen und Details zum Update werden in den kommenden Wochen veröffentlicht. Ein genaues Release für die große Erweiterung steht aktuell noch nicht fest.

Alle weiteren Informationen finden sich auf der offiziellen Seite.