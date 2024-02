Werbung

Zum Release war Total War Warhammer 3 sehr beliebt. Viele Fans der beiden Vorgänger freuten sich über den dritten Teil und verteilten gute Bewertungen für den Strategie-Titel. Das änderte sich jedoch, als die ersten DLCs veröffentlicht wurden.

Damals hagelte es schlechte Steam-Reviews. Zu wenig Inhalt für zu viel Geld – so der Vorwurf vieler enttäuschter Spieler. Im Oktober 2023 wurde dann der neueste Teil der Total-War-Reihe, Total War: Pharaoh, veröffentlicht. Während der Metascore immerhin noch eine 75 erreicht, strafen Fans den Titel auf metacritic mit einem User Score von 5,8 ab.

Um die Spiele und den eigenen Ruf zu retten, ist Creative Assembly nun seit Monaten damit beschäftigt, kostenlose Inhalte für beide Spiele nachzuliefern. So wurde der kritisierte DLC Shadow of Change für Total War: Warhammer 3 im Nachhinein um etliche Inhalte erweitert, um die 25,00 Euro zu rechtfertigen. Der kommende DLC Thrones of Decay und alle folgenden DLCs sollen nun in Anzahl ebenso viele Inhalte erhalten, wie sie Shadow of Change nach dem Update hat. Das würde bedeuten, dass folgende Inhalte zu erwarten sind: