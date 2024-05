Werbung

Publisher Electronic Arts hat in einer Meldung bekannt gegeben, die Server einiger älterer Spiele in diesem Jahr noch abzuschalten. Damit setzt EA seine Arbeit fort, immer mehr der alten Titel dauerhaft vom Netz zu nehmen.



Dieses Mal sind vier mobile Spiele betroffen: Am Freitag, den 24. Mai, gehen EA Sports MLB Tap Sports Baseball 2023, MLB Tap Sports Baseball 2022, F1 Mobile Racing und Herr der Ringe: Heroes of Middle-earth offline. Spieler dieser vier Handyspiele können sie noch bis zum 24. Mai spielen. Aus den jeweiligen App-Stores wurden die Titel bereits entfernt, so dass keine neuen Spieler teilnehmen können. Auch die In-App-Käufe der Spiele wurden bereits ausgesetzt.

Laut einem Beitrag eines Moderators im Entwicklerforum von EA Sports MLB Tap Sport Baseball 2023 müssen Spieler, die ein In-App-Abonnement erworben haben, dieses manuell beim Anbieter des App-Stores kündigen. Die Abschaltung des Spiels scheint die Abos der Spieler also nicht automatisch zu deaktivieren.

EA hat dieses Jahr bereits eine Reihe anderer Spiele eingestellt, darunter F1 2011 bis F1 2014, Micromachines World Series, Rocket Arena, Kim Kardashian Hollywood und Madden NFL 20. Weitere Server-Schließungen sind geplant. Demnach geht es weiter mit Super Mega Baseball 2 und Disney Sorcerers Arena im Juli, NHL 20 im September und FIFA 22 im November. Die Entscheidung, Spiele, die erst kürzlich veröffentlicht wurden, wie MLB Tap Sports Baseball 2023 und Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth, einzustellen, hat bei einigen Fans für Unmut gesorgt. Auf Reddit verkünden einige User einen geplanten Boykott kommender Spieler von Capital Games, dem EA-Studio hinter dem Lord of the Rings-Lizenz-Spiel.

Als Grund für diese Maßnahmen nennt EA die Bestrebungen des Konzerns, Kosten zu senken, insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Massenentlassungen in der Spieleindustrie. EA und andere Unternehmen der Branche müssten sich nun an die sich schnell ändernden Marktbedingungen anpassen, was oft zu solch drastischen Entscheidungen führe.