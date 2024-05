Werbung

Am 6. September 2023 ist Starfield erschienen. Das Science-Fiction-Action-Spiel von Bethesda wurde für PC und Xbox Series X/S veröffentlicht. Der Titel konnte mit einer metacritic-Wertung von 83 durchaus überzeugen. Zuletzt wurde bekannt, dass Starfield im Rahmen des Wegfalls der Xbox-Exklusivität einiger Titel auch für Sonys PlayStation erscheinen soll.

Schon lange warten Fans gespannt auf News zu Shattered Space. In einem Interview mit dem Youtube-Kanal Kinda Funny Games verriet Todd Howard am 29. April 2024, dass das große Add-on voraussichtlich im Herbst erscheinen wird. Howard erwähnte dies in einem Gespräch über ein anderes Starfield-Update, das schon früher kommen soll. Er sagte, dass Bethesda den Spielern, die gerne Schiffe bauen, etwas bieten möchte. In diesem Bereich soll es News geben, die im Laufe der Woche präzisiert werden.

Das Update mit den Neuerungen zu den Schiffen soll bereits vor dem Release von Shattered Space erscheinen. Bereits im Dezember 2023 sagte Bethesda, dass Shattered Space neue Story-Inhalte, neue Schauplätze, neue Ausrüstung und vieles mehr enthalten wird. Genauere Informationen zum Inhalt wurden seither nicht geteilt. Howard ging in dem Interview auch auf das lang erwartete Starfield Creation Kit ein. Dieses Kit soll eine bessere Modding-Unterstützung in Starfield ermöglichen. Einige ausgewählte Ersteller von Starfield-Inhalten haben bereits Zugang.

Ein konkretes Datum für die vollständige Veröffentlichung wurde noch nicht genannt. Nach der Veröffentlichung will man laut Howard Fans die Option geben, mit ihrem Hobby ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Dies soll durch den Verkauf von Inhalten, die mit dem Creation Kit erstellt wurden, möglich sein. Wie genau der Verkauf dieser Fan-Inhalte final aussehen soll, wurde noch nicht bekannt gegeben. Das VOD des Gesprächs zwischen Kinda Funny Games und Todd Howard ist in voller Länge auf Youtube abrufbar.