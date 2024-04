Werbung

Die Fallout-Fernsehserie ist voll eingeschlagen, sogar so gut, dass bereits die zweite Staffel gesichert ist. Im Fahrwasser dieses Hypes wurde auch das Interesse an der gesamten Franchise neu entfacht. Frühere Spiele sprangen wie aus dem Nichts heraus in die wöchentlichen Verkaufscharts zurück und stellten neue Rekorde auf.

Trotz all dieses Hypes ist den Fans allerdings auch bewusst, dass der nächste große Spieletitel wohl noch etliche Jahre auf sich warten lassen wird. Das liegt daran, dass Bethesda derzeit mit der Entwicklung von The Elder Scrolls VI beschäftigt ist, welches wohl noch mindestens drei bis vier Jahre in Anspruch nehmen wird. Veranschlagt man eine ähnliche Entwicklungszeit für ein potentielles Fallout 5 wird klar, dass dieses nicht mehr in diesem Jahrzehnt auf den Markt kommen kann.

Diese lange Wartezeit wird zum Problem. Denn Fallout 4 ist von 2015 und zeigt mittlerweile deutlich Alterungserscheinungen. Selbst das neuere Fallout 76 von 2018 ist dahingehend nur marginal besser. Der aktuelle Hype findet so kein passendes Pedant im Spielemarkt. Für Microsoft als Eigentümer von Bethesda ein Ärgernis.

Der Konzern soll sich daher gerade darauf konzentrieren, "Pläne zu schmieden, wie man das nächste Fallout eher früher als später bekommen kann", so Jez Corden von Windows Central in einem Podcast. Dabei wird auch Obsidian Entertainment erneut genannt. Obsidian war nach dem Erfolg von Fallout 3 für die Entwicklung von Fallout New Vegas verantwortlich, welches überaus positiv von den Spielern angenommen wurde.

Da Bethesda offenbar die Kapazitäten für einen baldigen Fallout-Ableger fehlen, wäre Obsidian durchaus eine denkbare Option, um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen. Zudem gab es bereits Gerüchte, dass Obsidian Bethesda schon sehr konkrete Pläne zu einem New Vegas 2 vorgelegt haben soll, diese aber abgelehnt wurden. Die Lizenzierung dürfte indes kein Problem mehr darstellen, da sowohl Bethesda als auch Obsidian mittlerweile beide zu Microsoft gehören. Offizielle Stellungnahmen gibt es allerdings noch von keiner Seite.