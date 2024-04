Werbung

Die Apokalypse boomt. Nicht zuletzt durch den Erfolg der Fallout-Serie auf Amazon ausgelöst, erlebt das ohnehin schon beliebte Genre gerade einen Hype. Amazon hat seinen Prime Abonnenten zum Serienstart zudem noch Fallout 76 für PC und Konsole geschenkt.

Während sich nun auch noch Fallout 4 ganze neun Jahre nach Release in die Top 10 der Steam-Charts gekämpft hat, haben sich auch andere Gaming-Plattformen entschlossen, ihr Stück vom Kuchen abhaben zu wollen. So hat Good Old Galaxy aktuell ein spezielles Event gestartet. Bis zum 31. April 2024 befinden sich im sogenannten Postapocalyptic Sale 173 Spiele im Angebot. Dabei finden sich Beispiele aus allen Genres und – passend für GOG – viele Retro-Spiele. Gemeinsam ist allen das Überthema Endzeit.

Unter der Vielzahl an Angeboten finden sich natürlich zu aller erst die GOTY-Editionen von Fallout 3 und Fallout 4. Es finden sich aber auch andere bekannte Spiele-Reihen mit Apokalypse-Bezug. Die Stalker-Spiele sind um 75 % reduziert und wer sich für Days Gone interessiert, muss nur 12,65 Euro, statt der üblichen 49,99 Euro zahlen. Retro-Fans werden beim Remaster von Wasteland fündig, das auf 1,49 Euro reduziert ist. Das rundenbasierte Mutant Year Zero steht für 17,99 Euro statt 44,98 Euro in der Deluxe Edition zum Kauf. Darin enthalten sind das Hauptspiel Road to Eden und die Erweiterung Seed of Evil. Beide zusammen bieten rund 20h Spielzeit. Im Spiel ist die Menschheit untergegangen. Stattdessen haben humanoide Tiere die Welt zurückerobert, nachdem sich die Menschen in einem Atomkrieg ausgelöscht haben. Die Spieler ziehen mit ihrer Truppe durch die zerstörte Welt, um das sagenumwobene Eden zu finden.

Interessierte können sich noch bis zum 31. April 2024 durch die fast 180 Angebote klicken. Zeitgleich läuft auf GOG noch ein Indie-Games-Sale, bei dem sich insgesamt über 600 Titel teilweise stark reduziert erwerben lassen.