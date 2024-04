Datenleck zeigt Dateien von The Witcher, Cyberpunk & Gwent

Datenleck zeigt Dateien von The Witcher, Cyberpunk & Gwent

Werbung

CD Projekt Red war schon in der Vergangenheit Opfer von Hackern. So wurden 2021 die Server geknackt und Hacker erbeuteten etliche Daten. Darunter eine unveröffentlichte Vor-Version von The Witcher 3.

Nun ist die Firma scheinbar erneut Opfer digitaler Angriffe geworden. Dieses Mal sind gleich die drei größten und erfolgreichsten Titel der Entwickler betroffen. Die Source-Codes von The Witcher 3, Gwent und sogar Cyberpunk 2077 sind dieses Mal öffentlich im Netz gelandet. Noch wurden nicht alle erforderlichen Schlüssel veröffentlicht, um die Codes auszulesen. Bei The Witcher 3 und Gwent ist dies jedoch bereits geschehen und im Netz tauchen Screenshots der Spiele mit geöffneter Entwickler-Konsole auf. Dataminer haben entsprechend begonnen, die Codes zu durchkämmen. Bis zum Leak von Cyberpunk 2077 dauert es vermutlich auch nicht mehr lange.

Bei den Source-Codes, die nun veröffentlicht wurden, handelt es sich vermutlich um die Daten, die 2021 gestohlen wurden. Auch beim Taktik-Shooter Ready or Not gibt es ähnliche Probleme. Das Indie-Studio meldet den Diebstahl von mehr als vier Terrabyte Daten. Darunter auch hier der Source Code des Spiels. Bislang wurden noch keine der gestohlenen Dateien veröffentlicht. Im Falle von CD Projekt hat dies aber auch einige Jahre gedauert.