Seit 32 Jahren können Fans von Super Mario auch in Rennen gegeneinander antreten – dabei stehen diverse Charaktere der Serie zur Auswahl. Insgesamt haben sich die Spiele über 150 Millionen mal verkauft. Bei den neueren Teilen gesellen sich auch immer wieder Gäste aus anderen Franchise zu Mario und co.

Jeder Fan der Spiele hat seinen eigenen Lieblingscharakter. Mittlerweile ist es auch möglich, sein Fahrzeug nach den eigenen Vorlieben anzupassen. Das hat durchaus Einfluss auf das Fahrverhalten, kann aber auch einfach zu Anpassung des gewünschten Looks genutzt werden. Datenanalyst Antoine Mayerowitz hat es sich zur Aufgabe gemacht, die perfekte Kombination aus Gefährt und Fahrer für Mario Kart 8 zu berechnen.

Im Spiel, das schon 2014 für WiiU und drei Jahre spter für Nintendo Switch erschienen ist, stehen ganze 48 Charaktere zur Wahl. Durch die Möglichkeit zur farblichen Anpassung sind es noch einmal wesentlich mehr. Kombiniert mit der Vielzahl an freischaltbaren Fahrzeugteilen ergeben sich so mehr als 700.000 verschiedene Kombinationen. Mit diesem Datensatz begann Antoine Mayerowitz seine Arbeit an dem perfekten Build. Im ersten Schritt konnte er die Daten auf knapp über 25.000 Kombinationen reduzieren, da sich viele Items nur in der Optik, nicht aber den Werten unterscheiden. Mit Hilfe der sogenannten Pareto-Optimierung glich er danach die Werte miteinander ab, um die perfekte Kombination zu ermitteln.

Folgt man der Formel, ist die bestmögliche Fahrerin Prinzessin Peach auf dem Teddy-Buggy mit den Roller-Rädern und dem Wolkengleitschirm. Bei ihr befinden sich die Werte Geschwindigkeit, Beschleunigung und Mini-Turbo in perfektem Gleichgewicht. Die gesamte Herleitung findet sich auf der offiziellen Seite von Mayerowitz. Wer möchte kann sich die Ergebnisse dort auch grafisch anzeigen lassen und nach seiner Traumkombination suchen.