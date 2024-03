Werbung

Am 17. Juli 2020 veröffentlichte Sony Ghost of Tsushima für die Playstation 4. Im August 2021 erschien das Spiel dann auch für die Nachfolgekonsole Playstation 5.

Der bekannte Leaker Shpeshal_Nick kündigt nun an, dass das Spiel bald für PC kommen könnte. In seinem Post auf X spekuliert er auf eine Ankündigung am 4. März 2024. Auch wenn offiziell noch nichts bestätigt wurde, würde es zu Sonys Vorgehen passen. In den letzten Jahren werden immer wieder erfolgreiche Titel des Konzerns einige Jahre nach Veröffentlichung zur Portierung für PC freigegeben. So konnte auch God of War vier Jahre nach seinem PlayStation-Debut noch etliche Spieler begeistern, als es 2022 für den PC veröffentlicht wurde.

Wer sich Ghost of Tsushima zulegen möchte, kann sich auf ein Soulslike Action-Adventure freuen. Spieler bewegen sich in der Third-Person-Perspektive durch eine offene Welt. Diese ist an Japan im Jahr 1274 angelehnt. Zu dieser Zeit wurde das Land von den Mongolen überfallen. Das Spiel konnte auch die Stimmen der Kritiker für sich gewinnen. Auf metacritic erhält das Original eine Wertung von 83. Der Director's Cut für die Playstation 5 erhielt sogar 87 Punkte.