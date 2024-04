Werbung

Seit Jahren ist Steam bekannt für seine Verkaufs- und Rabatt-Aktionen. Mehrmals im Jahr können Spieler hier auf Schnäppchen hoffen.

Die Gründe und Mottos der Sales sind bei Steam vielfältig. Teilweise ist nur ein bestimmtes Franchise reduziert, teilweise richtet man sich nach Feiertagen wie Weihnachten. Auch der Black Friday ist sehr beliebt um Rabatte anzubieten. Da aber gerade keinen Feiertage mehr anstehen, hat Steam sich dazu entschieden ein bestimmtes Genre zu promoten. Beim Steam FPS Fest 2024 soll sich alles um die namensgebenden Ego-Shooter drehen. Auf Youtube wurde schon ein Trailer veröffentlicht, der Infos zum Event gibt und einige der Titel vorstellt, die in den Sale kommen sollen. Außerdem ist neben den Rabatten die Rede von Demos, die während der knapp sieben Tage, in denen das Angebot läuft, verfügbar sein sollen.

Ganze 17 Titel werden in dem knapp einminütigen Trailer gezeigt. Die Preise der Titel, oder welche Rabatte es geben soll sind noch nicht bekannt. Die Liste an gezeigten Spielen kann sich aber durchaus sehen lassen:

Crysis 3 Remastered

Black Mesa

Rust

Far Cry 6

Squad

SCP: 5K

ULTRAKILL

Verdun

Hell Let Loose

theHunter: Call of the Wild

RoboCop: Rogue City

Depth

High On Life

Ravenfield

System Shock

Trepang2

OPERATOR

Neben Shooter-Dauerbrennern wie Crysis und Rust finden sich auch recht neue Titel wie Hell Let Loose und RoboCop: Rogue City. Aber auch kleinere Shooter oder Beispiele ungewöhnlichem Setting wie SCP: 5K und the Hunter: Call of the Wild dürften ihre Käufer finden. Da Valves Plattform immer große Mengen an Angeboten bei solchen Events präsentiert, ist anzunehmen, dass die gezeigten Titel nur ein kleiner Teil des FPS Fest 2024 sein dürften. Im Angebotszeitraum werden sicher noch große Titel und kurzfristige Aktionen zu finden sein. Das Angebot läuft von Montag, dem 15. April 2024 um 19:00 Uhr bis zum 22. April.