Noch vor einigen Jahren gab es kaum gute Spiele-Verfilmungen. Mittlerweile kommen aber immer mehr Umsetzungen, unter denen sich auch des Öfteren gute Filme finden. So ist gerade erst die neue Amazon-Serie im Fallout-Universum gestartet. Zuvor war bereits die Last-of-us-Serie einen Hit. Auch Detektiv Pikachu und Super Mario waren auf der Leinwand erfolgreich. Einen solchen Erfolg möchte Eli Roth nun produzieren.

Roth hat sich eine sehr beliebte Reihe zur Verfilmung auserkoren. Am 08. August 2024 soll der offizielle Film zu Borderlands erscheinen. Damit kommen deutsche Fans sogar einen Tag vor dem Start in den USA in den Genuss des Films. Der Trailer zeigt bereits, dass sich hier eine Menge Stars treffen werden. Sirene Lilith wird von Cate Blanchet verkörpert. Kult-Musiker und Comedian Jack Black spricht den nervigen Roboter Claptrap. Im deutschen leiht ihm Chris Tall seine Stimme. Viele Fans hatten auf den Original-Sprecher aus den Spielen gehofft. Sogar Halloween-Ikone Jamie Lee Curtis hat einen Auftritt als Tannis.

Eli Roth ist bekannt für viele erfolgreiche Filme aus dem Horror und Splatter-Bereich. Neben Hostel, Cabin Fever und 2001 Maniacs hat er in den letzten Jahren aber auch an bekannten Film- und Comic-Umsetzungen mitgewirkt. Darunter Uncharted, Spider-Man und Venom. Entwickler Gearbox wurde zuletzt auch von Take-Two übernommen. Nach der Übernahme gab man sogleich die Arbeit an einem neuen Serienteil bekannt. Der letzte Teil der Haupt-Reihe erschien bereits 2019. Der letzte Ableger Tiny Tina's Wonderlands erschien 2022 und dreht sich um die ausgeflippte Tiny Tina. Der Mix aus Fantasy und Shooter wurde nicht so erfolgreich aufgenommen, wie erhofft, doch Tina ist nach wie vor einer der beliebtesten Charaktere der Reihe. Im kommenden Film wird sie von Ariana Greenblatt verkörpert.