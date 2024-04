Werbung

Gerade erst wurde bekannt, dass die Spiele von Blizzard auf den chinesischen Markt zurückkehren werden. Das bedeutet auch, dass World of Warcraft und World of Warcraft Classic bald wieder in China verfügbar sind. Während das moderne WoW noch in diesem Jahr eine Erweiterung erhalten soll, wurde für WoW Classic nun gerade der Release des nächsten DLC angekündigt.

WoW Classic wurde zwar erst 2019 veröffentlicht, erfüllt aber vielen alteingesessenen Fans einen lange ersehnten Wunsch. Blizzard startete damit das ursprüngliche Spiel in der Version von 2006 neu. Nach und nach werden die Addons und Verbesserungen erneut ins Spiel eingeführt, wodurch WoW Classic sich zwar stetig weiterentwickelt, aber stets über 10 Jahre hinter dem Titel der Hauptreihe zurück bleibt. Die ursprünglich dritte Erweiterung des klassischen MMORPG namens Cataclysm soll am 21. Mai 2024 spielbar werden. Dies verkündet Blizzard auf der offiziellen Webseite. Vor dem Start soll noch ein großes Update zur Vorbereitung aufgespielt werden. Dieses ist für den 30. April 2024 eingeplant.

Cataclysm brachte damals eine enorme Anzahl an Änderungen in das Spiel. Neben zwei neuen Rassen Golblins und Worgen fand hier auch die Archäologie ihren Weg in das Rollenspiel. Dazu kommen noch sieben neue Gebiete hinzu: Mount Hyjal, Vash’jir, Twilight Highlands, Uldum, Deepholm, Kezan und Gilneas. Spieler können sich außerdem über neun Dungeons und drei Raids freuen. Ab Release können diese nun wahlweise mit 10 oder 25 Spielern gespielt werden. Die PvP-Zone Tol Barad ist danach ebenfalls zugänglich. Das Maximallevel wird auf 85 erhöht und in zwei neuen Gebieten ist das Fliegen möglich.

Durch das Auftauchen von Todesschwinge wird der namensgebende Kataklysmus ausgelöst. Dieser sorgt dafür, dass auch große Teile der bisherigen Spielwelt komplett umgestaltet werden, nachdem sie dem Ereignis zum Opfer gefallen sind. Da vermutlich auch die nächste Erweiterung früher oder später ihren Weg ins Spiel finden wird, können sich Fans des Klassikers als nächstes auf das Re-Release von Mists of Pandaria freuen.