Werbung

Schon 2019 wurde mit Starship Troopers: Terran Command eine weitere Umsetzung des Kultfilms von Paul Verhoeven aus dem Jahr 1997 angekündigt. Im Juni 2022 erschien das Spiel dann. Die mehr als 7.300 Bewertungen auf Steam stellen dem Spiel die Wertung Sehr Positiv aus. Auf metacritic hält sich das Spiel bei einem gemischten Metascore von 70 und einer Nutzerwertung von 6,9.

Mit Raising Hell erhielt das Spiel dann Ende 2023 seinen ersten großen DLC. Dieser brachte sieben neue Kampagnen-Missionen und drei neue Herausforderungen ins Spiel. Dazu gab es auch einige neue Einheiten auf beiden Seiten. Nun haben die Entwickler von Slitherine angekündigt, noch einen weiteren DLC zu veröffentlichen. Fans hoffen darauf, dass dieser besser wird, als die erste Erweiterung. Diese konnte auf Steam bei weitem nicht so überzeugen wie das Hauptspiel und steht laut Reviews nur bei einer ausgeglichenen Bewertung. Ein Kritikpunkt ist die relativ kurze Spielzeit der neuen Inhalte.

Unter dem Namen Urban Onslaught soll der zweite DLC bereits im Juni 2024 erscheinen. Die Ankündigung verspricht einen komplett neuen Schauplatz, auf dem die Gefechte stattfinden. Spieler können sich in einer neuen Kampagne mit acht Missionen beweisen. Zusätzlich gibt es im Paket acht neue Einheiten und zwei neue Herausforderungs-Missionen.

Bei Starship Troopers: Terran Command handelt es sich um ein Echtzeit-Strategie-Spiel. Spieler treten in den Herausforderungen oder der Kampagne mit den menschlichen Soldaten gegen unzählige Bugs an, die alles in ihrem Weg überrennen. Neben roher Gewalt ist auch taktisches Vorgehen gefragt, um eine Chance gegen die Übermacht zu haben. Wer sich das Spiel noch sichern will, der muss auf Steam aktuell 28,99 Euro für das Hauptspiel zahlen. Der erste DLC Raising Hell kostet 9,75 Euro. Im Bundle gibt es beides zusammen für 34,86 Euro.