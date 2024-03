Werbung

Bereits im Oktober 2023 wurde Indika angekündigt. Das Spiel sorgte nicht zuletzt deshalb für Aufsehen, weil die Entwickler von Odd Meter eigentlich aus Russland kommen. Zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine haben sie sich jedoch klar gegen die Regierung Putins ausgesprochen und das Land verlassen.

Gemeinsam mit dem polnischen Publisher 11 Bit Studios entsteht nun ein Horror-Adventure. 11 Bit sind vor allem für Spiele mit ernsten Inhalten bekannt. So zeichnen sie sich verantwortlich für das viel gelobte This War of Mine und Frostpunk, dessen zweiter Teil ebenfalls in diesem Jahr erscheinen soll.

Bisher gab es noch keine näheren Infos, wann der Titel erscheint. Nun wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der nicht nur neue Szenen zeigt, sondern auch das Release ankündigt. Am 08. Mai 2024 soll es soweit sein. Dann erscheint Indika für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S. Wer sich vor Mai gerne anschauen will, was ihn bei Indika erwartet, der kann die Demo auf Steam herunterladen.

Inhaltlich erwartet die Spieler ein Thriller mit Horror- und Psycho-Elementen. In einem alternativen Russland des 19. Jahrhunderts schlüpfen Käufer in die Rolle der namensgebenden Nonne. Diese hilft einem flüchtigen Verbrecher, während sie von seltsamen Visionen geplagt wird.