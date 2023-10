Werbung

Der polnische Publisher und Entwickler 11 bit studios ist bekannt für Spiele mit Tiefgang. Die Entwickler greifen oft ernste Themen auf und konnten in der Vergangenheit mit This War of Mine, The Invincible und Frostpunk erfolge feiern.

Nun präsentiert das Studio gemeinsam mit dem ex-russischen Studio Odd Meter ein neues Spiel. Das narrative Adventure INDIKA. Erneut geht es dabei um ein ebenso ernstes wie ungewöhnliches Thema für ein Computerspiel. Der Einfluss der russisch-orthodoxen Kirche auf die Gedankenwelt der Russen. Spieler schlüpfen ins Habit der Nonne Indika in einem alternativen 19. Jahrhundert und müssen sich mit Themen wie Sünde, Trauer und moralischen Dilemmata auseinandersetzen.

INDIKA spielt in einer Parallelwelt-Version Russlands im 19. Jahrhundert. Spielerisch ist es ein Third-Person-Adventure, das Erkundigung mit Umgebungsrätseln und einem Hauch Platforming vermischt. Die Absicht des Spiels ist es, Themen wie Sünde, Trauer und moralische Dilemmata anzusprechen. Gesellschaftliche Normen sollen hinterfragt werden.

Die Entwickler stehen der Rolle der Kirche im modernen Russland und dem Krieg gegen die Ukraine offen kritisch gegenüber und sind mittlerweile nach Kasachstan umgesiedelt. Ein Teil der Einnahmen von INDIKA wird an vom Krieg betroffene Kinder in der Ukraine gespendet. INDIKA erscheint 2024 für PC und Konsole.