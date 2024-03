Werbung

Vor knapp einem Monat häuften sich die Gerüchte darum, wie es bei Microsoft weitergehen soll. Schließlich äußerte sich Xbox Chef Phil Spencer im Xbox-Podcast selbst zur Situation. Im Gespräch verriet er, dass man die Xbox-Exklusivität für einige ausgewählte Titel aufheben und diese auch für andere Systeme freigeben werde.

Den Start machen vier bisher exklusive Spiele: Grounded, Pentiment, Hi-Fi Rush und Sea of Thieves. Besonders das Re-Release von Sea of Thieves wird von Playstation Spielern offenbar heiß erwartet. Zumindest verrät das die Liste der Top-Vorbesteller-Titel für Sonys Flaggschiff-Konsole. Dort belegt Microsofts Piraten-Action nämlich Platz 1. Damit schiebt sich das eigentlich schon sechs Jahre alte Spiel vor Dragon's Dogma 2, das bereits in 10 Tagen erscheint. Auch andere potentielle Verkaufsschlager wie das Elden Ring Addon Shadow of Erdtree müssen sich hinten anstellen.

Sea of Thieves soll am 22. April 2024 für die Playstation 5 erscheinen. Das Spiel wird ab Release Cross-Play mit Xbox- und PC-Spielern erlauben. Sollte sich die Veröffentlichung für Microsoft lohnen, bleibt abzuwarten, wie der Konzern zukünftig mit Exklusiv-Titeln verfährt. Das Experiment mit Sea of Theives scheint jedoch schon vor der Veröffentlichung geglückt zu sein.