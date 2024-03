Werbung

Mit fast sieben Jahren nach Release ist PUBG: Battlegrounds etwas in die Jahre gekommen. Seinerzeit eroberte der Titel die Spielewelt im Sturm und löste einen regelrechten Battle-Royale-Hype aus, der diverse Online-Spiele über Jahre hinweg dominierte und zugleich eine Reihe von Nachahmern inspirierte. Nun steht dem prestigeträchtigen Titel eine Erneuerungskur bevor.

Denn obwohl PUBG hinsichtlich seiner Beliebtheit Einbußen verzeichnen musste, besetzt der Titel nach wie vor die Spitzenplätze unter den meistgespielten Spielen auf Steam. Zudem erfreut sich das Spiel immer noch über eine recht aktive Community, welcher es auch weiterhin nach Updates verlangt. Daher hat der Entwickler Krafton nun eine neue detaillierte Roadmap für dieses Jahr vorgestellt und weitreichende Änderungen am Spiel angekündigt.

Einer der zentralsten Pfeiler dieser Roadmap ist der Umstieg auf die neue Unreal Engine 5. Damit einhergehen sollen visuelle Verbesserungen, angefangen bei den Charakteren, weiter über die Fahrzeuge bis hin zu den Waffen und der Spielwelt selbst. Im Zuge dessen sollen seinerseits auch verschiedene Änderungen an der Spielmechanik vorgenommen werden.

So sollen ebenfalls auch zerstörbare Umgebungen eingeführt werden, um dem Spiel so eine neue dynamisch-strategische wie taktische Ebene zu verleihen. Zudem sollen die Spieler zukünftig in die Lage versetzt werden, strategische Teile von Gebäuden zerstören oder Verteidigungsbarrieren errichten zu können, um damit neue Angriffswege zu eröffnen oder Gebiete zu sichern. Eine Vorschau auf diese Funktionen soll bereits mit dem April-Update hinzugefügt und in den folgenden Patches erweitert werden. Dazu gesellen sollen sich außerdem auf das Überleben ausgerichtete Gegenstände. Diese möchten das Spielerlebnis um dynamischere Aktionen ergänzen und das Spielerlebnis auflockern.

Krafton bereitet außerdem eine UGC-Mod (user-generated content) vor, welche den Spielern die Freiheit zugestehen möchte, eigene Karten und Mods für das Spiel zu erstellen. Ein neues Team-gegen-Team-System soll es zudem möglich machen, mit Teamkollegen zusammenzuarbeiten. An dieser Stelle warten dann laut Entwickler spezielle Belohnungen für das Erreichen von Team-Siegesserien auf die Spieler. Trotz all der Neuerungen sollen die ikonischen Merkmale und das Kern-Gameplay von PUBG: Battlegrounds aber beibehalten werden.