Werbung

Wie viele andere Unternehmen in der Gamesbranche musste auch Electronic Arts einen Teil seiner Angestellten entlassen. Betroffen waren 5 % der Belegschaft, was im Falle von EA das Aus für 700 Jobs bedeutete. Dies wirkt sich nun natürlich auch auf geplante Projekte von EA und seinen angegliederten Studios aus.

Diese Woche wurde bekannt, dass der geplante Shooter im Star Wars Universum, den Respawn Entertainment gerade entwickelt, eingestellt wird. Es war bereits bekannt, dass sich das Spiel mit den beliebten Mandalorianern befassen sollte. Spieler hätten die Kontrolle über einen Kopfgeldjäger des beliebten Kriegervolkes übernommen. Getreu der Vorlage hätten diverse Waffen und technische Spielereien zur Auswahl gestanden. Auch der ikonische Jetpack war geplant.

Die Mandalorianer sind schon lange ein fester Bestandteil des Star Wars Franchise. Bereits in den Original-Filmen hatte der Kopfgeldjäger Bobba Fett seinen Auftritt. Die neuere Trilogie erzählt seine Geschichte weiter und stellte seinen Vater Jango Fett vor. Den großen Durchbruch hatten die Söldner mit den auffälligen Rüstungen in der Serie The Mandalorian, die seit 2019 von Disney produziert wird. Als Begründung für den Produktions-Stopp nennt Electronic Arts eine Fokussierung auf bereits bestehende Marken. Man wolle die Jedi-Reihe und weitere Spiele fokussierter weiterentwickeln, statt eine neue Linie zu schaffen.