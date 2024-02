Werbung

Microsoft gibt die Neuankömmlinge in seinem Abo-Modell normalerweise im Vormonat bekannt. Ab und an kommen jedoch auch einige Spiele überraschend in die Bibliothek. Genau so ein Titel erschien nun am 22. Februar 2024.

Dead Island 2 von Deep Silver reiht sich in die Spiele-Auswahl von Microsoft ein. Dadurch erscheint nicht nur ein weiteres Spiel im Februar, es dürfte sich zusammen mit Persona 3 und dem Remake von Resident Evil 3 auch definitiv um eines der Highlights handeln. Aktuell ist das Spiel allerdings nur auf der Xbox verfügbar. Besitzer des Game Pass für PC oder des Game Pass Ultimate, die auf dem PC spielen wollen, gehen leer aus. Dies dürfte der Epic-Exklusivität des Spiels geschuldet sein. Diese gilt seit Release auf dem PC und bleibt noch bis zum 21. April 2024 bestehen. Möglicherweise kommt das Spiel danach ins PC-Angebot. Bis dahin ist es jedoch weder im Game Pass PC, noch auf Steam, sondern nur im Epic Store verfügbar. Im Store ist es zu einem Preis von 59,99 Euro verfügbar.

Dead Island 2 erschien nach 12 Jahren in der Entwicklung als Nachfolger des ersten Teils. Während man dort noch auf der Insel Banoi gegen Zombie-Horden antritt, geht es in der Fortsetzung nach Los Angeles, das nach der Untoten-Apokalypse scherzhaft Hell-A genannt wird. Spieler können mit einem von sechs spielbaren Charakteren versuchen, erneut vor dem Virus zu fliehen. Es handelt sich um ein Action-Rollenspiel mit vielen Crafting- und Shooterelementen. So können gefundene Waffen mit etlichen Alltagsgegenständen modifiziert werden. So lassen sich Effekte wie Feuer- oder Säureschaden integrieren. Gekämpft wird, besonders zu Anfang, überwiegend mit Nahkampfwaffen, während im späteren Spielverlauf mehr und mehr Schusswaffen hinzukommen.

In den Spielen geht es nicht besonders zimperlich zu. So kommt es auch, dass Teil 2 in Deutschland nur in einer zensierten Version erscheinen durfte. Hierzulande ist eine weitere Interaktion mit bereits besiegten Gegnern entfernt worden und Spieler können Gegnern am Boden keine Körperteile im Kampf abtrennen. Käufer der geschnittenen Version können mit anderen Versionen zusammen spielen. Allerdings haben die Besitzer der unzensierten Version für die Dauer der Partie die gleichen Einschränkungen, wie die der Geschnittenen.