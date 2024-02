Werbung

Vor drei Tagen hat Nintendo kurzfristig einen Partner Showcase angekündigt. Dieser fand nun am 21. Februar 2024 um 15.00 Uhr statt.

Da es sich um einen Partner-Showcase handelte, wurden während der Show keine Exklusivtitel von Nintendo selbst gezeigt. Stattdessen bot man externen Entwicklern eine Bühne, um kommende Titel für die Nintendo Switch vorzustellen. Insgesamt wurden 21 Spiele präsentiert. Den Start machte Grounded. Das Spiel kommt durch den Fall der Xbox-Exklusivität auf nun auf andere Konsolen. Es soll schon am 16. April auf der Switch spielbar sein.

Das erste Spiel, das durch den Fall der Exklusivität von Microsofts Konsole zu Nintendo wechselt, ist aber Pentiment. Das Abenteuer mit dem ungewöhnlichen Spielprinzip erscheint bereits morgen. Spieler müssen mit mittelalterlichen Tierzeichnungen gegen NPCs antreten. Die Schlachten werden auf Papier ausgetragen. Zu den vielen angekündigten Puzzlespielen zählt auch World of Goo 2. Das Rätselspiel erscheint im Mai für Switch und PC.

Während der Show wurden auch viele Remakes und Neuauflagen älterer Spiele angekündigt. Darunter finden sich auch etliche Klassiker wie beispielsweise des 80er-Jahre-Hits Contra. Aber auch für das jüngere Publikum finden sich Spiele. Epic Mickey Rebrushed stellt eine Neuauflage des Disney-Abenteuers dar, welches ursprünglich für die Nintendo Wii erschienen war. Auch das erst 2016 erschienene Monster Hunter Stories erhält ein Remake und erscheint im Sommer neu.

Als Neuerscheinung wird South Park Snowday auch zu Release am 26. März 2024 direkt auf der Switch und allen anderen Plattformen, sowie PC erscheinen. Darin können Spieler mit bis zu drei Freunden an einem verschneiten Tag Abenteuer in der Cartoon-Stadt erleben. Am Ende wurde noch Endless Ocean Luminous vorgestellt. In dem Tauchabenteuer können bis zu 30 Spieler gemeinsam abtauchen. Es gibt mehr als 500 verschiedene Lebewesen unter Wasser zu entdecken.