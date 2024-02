Banishers Ghosts of New Eden erhält gute Startwertungen

Auf der gamescom 2023 präsentierte Publisher Focus Entertainment einen langen Gameplay-Trailer zu Banishers: Ghosts of New Eden. Im Januar folgte ein weiterer Trailer, der einige der Gameplay-Mechaniken näher vorstellte. Nun folgte am 13. Februar 2024 der finale Release des Spiels.

Hinter dem Action-Titel steht das Entwicklerstudio von Don't Nod, das vor allem für Life ist Strange bekannt ist. Erst kürzlich konnte das Studio mit dem Kletter-Abenteuer Jusant bei Fans und Kritikern punkten. Auch mit etwas düsteren Inhalten hat man sich bereits befasst. Das Spiel Vampyr enthält deutlich mehr Kämpfe und Horror als andere Titel des französischen Studios. Ein zweiter Teil ist in Arbeit. Auch wenn Banishers gerade erst erschienen ist, zeichnet sich schon ein deutliches Bild in den Rezensionen. Der Singleplayer-Titel kommt sehr gut an und erhält meist gute Bewertungen. So steht der Meta Score bei metacritic aktuell bei 78.

Während die Open World des Spiels des Öfteren kritisiert wird, kann die Story fast immer überzeugen. Spieler müssen ständig Entscheidungen treffen, die direkten Einfluss auf den Fortgang der Story haben. Die Geschichte dreht sich dabei um das Geisterjäger-Paar Red Mac Raith und Antea Duarte. Letztere segnet direkt zum Spielstart allerdings das Zeitliche. Nun liegt es an Red, sich zu entscheiden. Rettet er Antea oder die Seelen der Besessenen, die er im Laufe der Story trifft. Spieler kontrollieren beide Charaktere, da Antea Red als Geist zur Seite steht.