Neuer Trailer zu Banishers - Ghosts of New Eden

Mit Banishers: Ghosts of New Eden soll am dreizehnten Februar 2024 der nächste Titel von Don't nod erscheinen. Das französische Studio wurde bekannt durch seine Life is Strange Spiele und ihren letzten Titel Vampyr.

Ihr neuestes Werk wurde schon auf der gamescom 2023 in einem eigenen Kino zusammen mit Warhammer: Space Marine 2 präsentiert. Beide Spiele sollten bereits 2023 erscheinen, wurden jedoch auf 2024 verschoben. Während Warhammer im September veröffentlicht wird, dauert es bei Banishers nur noch rund 6 Wochen. Ein neuer Trailer zeigt nun die Spielmechanik der Rituale, die eine bessere Immersion ermöglichen sollen.

Im Clip ist zu sehen, dass der Spieler an bestimmten Stellen Rituale durchführen kann. Um dies zu tun, muss er zuerst eine gewisse Menge Materialien zahlen und dann eine bestimmte Abfolge einhalten, um es zu schaffen. Ist das Ritual erfolgreich, erhält man sogenannte Echoes. Diese zeigen Hintergrundinfos und Geheimnisse der Spielwelt.

Wer sich Banishers: Ghosts of New Eden vorbestellen möchte, kann sich den Titel für PC, PS5 und Xbox Series X/S sichern. Neben der Standard-Edition gibt es auch die Red-Echoes-Edition und die Collector's Edition, die jeweils einige physische und digitale Bonus-Inhalte enthalten. Alle Informationen zu den Preisen und Inhalten der Sets finden sich auf der Produkt-Seite.