Im Februar erscheinen gleich drei Spiele, auf die die Community schon lange wartet. Banishers verspricht eine packende Singleplayer-Geisterjagd. Wer sich in Seeschlachten mit anderen Spielern messen will, wird bei Skull and Bones, das sich gerade in der offenen Beta befindet, fündig. Aber auch Survival-Fans sollen neues Material erhalten: Am 20. Februar 2024 verlässt Nightingale den Early Access.

Die Entwickler von Inflexion Games versprechen den Fans ein Shared World Survival Crafting Spiel. Spieler betreten die Welt als sogenannte Realmwalker entweder alleine oder mit bis zu sechs Freunden. Genretypisch geht es ums Überleben in der Wildnis. Dazu können verschiedene Werkzeuge gebaute und Basen errichtet werden.

Das Besondere an Nightingale sind die Fae-Welten. Spieler können durch Portale zwischen diesen prozedural generierten Gebieten wechseln und dort Rohstoffe und Gegner finden. Alles ist an das viktorianische Zeitalter angelehnt, was dem Spiel einen ganz eigenen Look verleiht, der es von Genre-Kollegen abhebt. Das scheint auch potentielle Käufer zu überzeugen, denn mittlerweile findet sich Nightingale auf Platz 1 der Steam-Wunschliste. Entwickler Inflexion hat auf die Begeisterung reagiert und das Release von Nightingale um zwei Tage vorverlegt. Am 20. Februar 2024 erscheint das Spiel für PC auf Steam und im Epic-Store.