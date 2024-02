Werbung

Am 16. Februar soll Ubisofts Piratenabenteuer Skull and Bones erscheinen. Nach etlichen Jahren in der Entwicklung und diversen Verschiebungen soll es nun so weit sein. Vor dem Start erhalten noch einmal alle interessierten Spieler die Gelegenheit, das Spiel kostenlos zu testen.

Vom 08. Februar 2024 bis zum 11. Februar 2024 kann jeder Interessierte an der Open Beta teilnehmen. Die Testfassung gibt den Spielern noch nicht den vollen Zugriff auf das fertige Spiel. Stattdessen können bestimmte Parts der späteren Inhalte getestet werden. Dazu zählen vier dynamische Events, in denen Schlachten geführt werden können. Auch ein Weltereignis kann besucht werden. Es steht bereits die gesamte Karte zur Erkundung bereit. Das Schiff des Spielers kann ebenfalls bereits angepasst werden. Dazu können während der Beta auch schon mehrere optische Anpassungen freigeschaltet werden.

Alle freigeschalteten Inhalte außer den Ruhmpunkten werden auch nach Release ins Spiel übertragen. Im Gegensatz zum aktuellen Verkaufsschlager Palworld wird in Skull and Bones schon während der Beta komplettes Crossplay unterstützt. Der Preload zur Beta steht seit dem 06. Februar um 10.00 Uhr bereit. Der offizielle Start ist am 08. Februar um 03.00 Uhr. Enden soll der Test am 11. Februar um 23.59 Uhr. Wer teilnehmen möchte, der kann sich bei Ubisoft kostenlos zur Beta registrieren.