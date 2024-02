Werbung

NVIDIA lässt technische Neuerungen gerne seinen neusten Produkten zukommen. So können Besitzer älterer Grafikkartenmodelle nicht im gleichen Maße von den Erfahrungen von DLSS profitieren, wie Besitzer der neuesten Generationen an Grafikkarten. Insbesondere für die neuste Ausbaustufe, DLSS3 Frame Generation, setzt NVIDIA zur Nutzung ein Modell der neusten Ada-Generation voraus. Doch wo sich der Hersteller gerne einer Nachfrage verweigert, zeigt sich die Community umso kreativer eine adäquate Lösung auf die Beine zu stellen. So gibt es eine noch recht junge Modifikation, die Besitzern etwas betagterer Garfikkartenmodelle zumindest FSR3 und AFMF (AMD Fluid-Motion-Frames) zur Verfügung stellen kann, sofern diese schon über Tensor-Cores verfügen.

Mit der Modifikation lässt sich DLSS3 dann in Spielen aktivieren. Notwendig für die Funktion ist das Ersetzen zweier DLL-Dateien, die den FSR3-Code mit sich bringen. Darüber hinaus ist auch eine kleine Änderung an der Windows-Registry notwendig, um den Spielen das Vorhandensein einer DLSS3 unterstützenden Grafikkarte vorzutäuschen. Digital Foundry teste die Modifikation bereits und konnte so bis zu 75 % höhere Bildraten generieren, was in etwa mit der Leistung einer offiziellen Implementation von DLSS3 vergleichbar ist. Dabei wurden Cyberpunk 2077, Spider-Man: Miles Morales, A Plague Tale: Requiem und weitere Spiele in den Test mit einbezogen.

Berücksichtigt werden muss dabei, dass es sich nicht um eine offizielle Unterstützung handelt und es daher auch zu Fehler kommen kann. Im Test zeigten sich kleine Makel, die zu einer fehlerhafter Darstellung führten, etwa durch interpolierte UI-Elemente. Mitunter gab es auch, zufällig erscheinende, Schwankungen bei den Frame Times. NVIDIA Reflex machte seinerseits aber eine gute Figur.

Etwas ironisch an der Modifikation ist, dass sie sich vorerst nur für NVIDIA-Karten eignet. Obwohl die Technologie selbst von AMD kommt, werden die Karten des Herstellers bisher nicht unterstützt.