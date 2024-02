Werbung

Ganze neun Jahre ist es her, dass Supermassive Games 2015 ihr Spiel Until Dawn veröffentlicht hat. Auf der gestrigen State of Play von Sony wurde bekannt gegeben, dass es ein Remaster des Horror-Spiels geben wird.

Das Original erschien damals exklusiv für die Playstation 4. Für die Neuauflage soll nun die aktuelle Unreal Engine 5 genutzt werden. Neben der Playstation 5 soll Until Dawn jetzt auf dem PC veröffentlicht werden. Neben aktueller Grafik und einer neuen Plattform verspricht Sony für das Remake spielerische Verbesserungen. Eine neue Kameraperspektive soll den Spielern die Möglichkeit geben, neue Dinge zu entdecken. Auch die Farbpalette soll verändert werden, um die Handlung emotionaler zu erzählen.

An Inhalt und Handlung des Titels wird das Remake nichts verändern. Spieler übernehmen die Rolle über eine Gruppe Teenager. Ganz klischeehaft verbringen die einen Urlaub in einer Waldhütte und werden von übernatürlichen Ereignissen heimgesucht. Until Dawn ist kein Actionspektakel. Wie alle Spiele von Supermassive handelt es sich hier eher um einen Film, als ein Spiel. Was die Titel so spannend macht, ist der Umstand, dass jede falsche Entscheidung den Tod einer Figur nach sich ziehen kann. Alle Figuren können durch den kleinsten Fehler jederzeit das Zeitliche segnen. Neu Laden hilft nicht, der Tod ist permanent.