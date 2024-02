Sony State of Play 2024

Gestern fand die erste State of Play in diesem Jahr statt. Während der Show zeigte Sony Trailer und Informationen zu kommenden Spielen. Übertragen wurde das Ganze live auf Twitch und Youtube. Wer die Show verpasst hat, kann sie dort auf den Kanälen von Sony als Video on Demand nachholen. Insgesamt wurden sechs neue Spiele angekündigt. Zu elf weiteren gab es neue Trailer zu sehen.

Neuankündigungen:

Physint

Das neue Projekt von Legende Hideo Kojima. Es ist noch nicht viel bekannt, außer dass man mit den Sony Filmstudios zusammengearbeitet.

Until Dawn Remastered

Das Horror-Abenteuer erhält eine Neuauflage für PS5 und PC.

Sonic x Shadow Generations

Eine weitere Neuauflage. Erscheinen soll sie im Herbst 2024 für PC und alle aktuellen Konsolen.

Silent Hill – The Short Message

Ein neuer Teil der Silent Hill Reihe wurde überraschend angekündigt. Das Besondere ist, dass das Spiel in der Ego-Perspektive spielt.

Metro Awakening

Die neue Metro-Umsetzung wechselt in die virtuelle Realität. Als Plattformen sind die PSVR 2, Meta Quest und Steam VR geplant.

Legendary Tales

Noch ein VR-Titel. Dieses spielt jedoch in einer Fantasy-Welt.

Neue Trailer:

Dragon's Dogma 2

Rise of the Ronin

Death Stranding 2 – On the Beach

Silent Hill 2 Remake

Judas

Stellar Blade

Zenless Zone Zero

Foamstars

Dave the Diver

V Rising

Helldivers 2