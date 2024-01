Werbung

Heute Abend findet recht kurzfristig ein Playstation Showcase statt. Die State of Play wurde erstmals vor einigen Tagen von Leakern online angekündigt. Mittlerweile hat Sony nachgezogen. Die Veranstaltung soll heute, am 31. Januar 2024, ab 23.00 Uhr deutscher Zeit stattfinden.

Dauern soll die Show rund 40 Minuten. Wer möchte, kann das Event im Netz live mitverfolgen. Es wird auf den Youtube- und Twitch-Kanälen von Sony übertragen. Nachdem auch Microsoft Anfang des Jahres bereits in einer eigenen Show die kommenden Titel für Xbox und Game Pass vorgestellt hat, wird Sony nun nachziehen.

Der Konzern hat bereits bekannt gegeben, dass mehr als 15 Titel vorgestellt werden sollen. Namentlich wurden bisher nur zwei Spiele offiziell genannt. Rise of the Ronin und Stellar werden bei dem Event präsentiert. Zu den weiteren Spielen hüllt sich der Konzern in Schweigen. Einige Spiele wurden jedoch ebenfalls von Leakern veröffentlicht. Da diese nicht offiziell bestätigt sind, sind die Titel jedoch als Gerüchte zu betrachten. Hier werden Concord und das Remake von Silent Hill 2 genannt. Auch eine Fortsetzung von Death Stranding soll sich in der Planung befinden. Die Shooter-Reihe Metro soll ebenso einen neuen Serienteil erhalten.